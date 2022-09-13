Ереван, , 10:29 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил об обострении на границе с Азербайджаном председателю Евросовета Шарлю Мишелю. Об этом сообщает пресс-служба армянского правительства.

Никол Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

«Премьер-министр подробно представил ситуацию, сложившуюся в результате агрессии Азербайджана в отношении суверенной территории Армении», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Мишель на это призвал к миру и заявил, что альтернатив этому нет. Он также сказал, что готов приложить усилия, чтобы помешать дальней эскалации ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Армении сообщили об обстрелах в ночь на 13 сентября со стороны Азербайджана с применением артиллерии и беспилотников, в результате которых есть убитые и раненые. В Баку заявили, что позиции азербайджанских войск на границе обстреляли армянские военные. По неофициальным данным, стороны утром договорились о прекращении огня.

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