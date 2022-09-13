Тегеран, , 10:35 — REGNUM Власти Ирана призывают Армению и Азербайджан быть сдержанными и разрешить все споры мирным путём. Об этом официальный представитель иранского МИД Насер Канани заявил 13 сентября.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Для Ирана, подчеркнул дипломат, недопустимо какое-либо изменение границ Азербайджана и Армении. В Тегеране внимательно следят за ситуацией и готовы оказать любую помощь в разрешении споров между Баку и Ереваном.

«Иран выражает обеспокоенность эскалацией напряжённости и пограничных конфликтов между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и призывает к сдержанности и разрешению споров мирным путём и на основе международного права между двумя странами», — приводит слова Канани телеграм-канал иранского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство обороны Армении в ночь на 13 сентября заявило об интенсивном обстреле со стороны Азербайджана в направлении ряда армянских городов. Минобороны Азербайджана, в свою очередь, обвинило армянскую сторону в масштабной диверсии на границе.

Читайте также: В минобороны Азербайджана назвали причину боестолкновений на границе