Ярославль, 13 сентября 2022, 10:43 — REGNUM В Ярославле родители обеспокоились безопасностью дошкольников в детском саду № 185 и обратились за помощью к уполномоченному по правам ребёнка Михаилу Крупину. Об этом детский омбудсмен Ярославской области рассказал в своём телеграм-канале.
Оказалось, что рядом с дошкольным учреждением находится заброшенная лаборатория городской больницы им. Н. А. Семашко. Как рассказывает Михаил Крупин, в здании остались старая мебель, развален мусор, в электрическом щитке и из стены торчат оголённые провода, обваливается штукатурка на потолке, бегают крысы. По всей видимости, бывшую лабораторию посещают лица без определённого места жительства.
Детский омбудсмен заверил, что направит заключение проверки в надзорные органы для консервации здания.
Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле развалился сквер в Мукомольном переулке