Ярославль, , 10:43 — REGNUM В Ярославле родители обеспокоились безопасностью дошкольников в детском саду № 185 и обратились за помощью к уполномоченному по правам ребёнка Михаилу Крупину. Об этом детский омбудсмен Ярославской области рассказал в своём телеграм-канале.

Заброшенная лаборатория ярославской больницы им. Н. А. Семашко Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин

Оказалось, что рядом с дошкольным учреждением находится заброшенная лаборатория городской больницы им. Н. А. Семашко. Как рассказывает Михаил Крупин, в здании остались старая мебель, развален мусор, в электрическом щитке и из стены торчат оголённые провода, обваливается штукатурка на потолке, бегают крысы. По всей видимости, бывшую лабораторию посещают лица без определённого места жительства.

Заброшенная лаборатория ярославской больницы им. Н. А. Семашко Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин

«Возмутительно, что рядом с дошкольным учреждением находится аварийное, не огороженное здание с открытым входом. Нахождение несовершеннолетних на территории опасно и может повлечь причинение вреда их жизни и здоровью», — прокомментировал Михаил Крупин.

Детский омбудсмен заверил, что направит заключение проверки в надзорные органы для консервации здания.

Заброшенная лаборатория ярославской больницы им. Н. А. Семашко Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин

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