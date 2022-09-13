Ярославль, 13 сентября, 2022, 10:43 — ИА Регнум. В Ярославле родители обеспокоились безопасностью дошкольников в детском саду № 185 и обратились за помощью к уполномоченному по правам ребёнка Михаилу Крупину. Об этом детский омбудсмен Ярославской области рассказал в своём телеграм-канале.

Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин Заброшенная лаборатория ярославской больницы им. Н. А. Семашко

Оказалось, что рядом с дошкольным учреждением находится заброшенная лаборатория городской больницы им. Н. А. Семашко. Как рассказывает Михаил Крупин, в здании остались старая мебель, развален мусор, в электрическом щитке и из стены торчат оголённые провода, обваливается штукатурка на потолке, бегают крысы. По всей видимости, бывшую лабораторию посещают лица без определённого места жительства.

Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин Заброшенная лаборатория ярославской больницы им. Н. А. Семашко

«Возмутительно, что рядом с дошкольным учреждением находится аварийное, не огороженное здание с открытым входом. Нахождение несовершеннолетних на территории опасно и может повлечь причинение вреда их жизни и здоровью», — прокомментировал Михаил Крупин.

Детский омбудсмен заверил, что направит заключение проверки в надзорные органы для консервации здания.