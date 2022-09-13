Иркутск, , 10:26 — REGNUM Иркутские таможенники известили о новом вскрытом эпизоде крупной контрабанды леса российско-китайской организованной преступной группой, деятельность которой была пресечена в мае 2022 года. В этот раз в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по факту вывоза стратегических ресурсов на 80,6 млн рублей, все участники ОПГ взяты под стражу, сообщает 13 сентября Сибирское таможенное управление.

Установлено, что выявленная Иркутской таможней сплоченная преступная организованная группа (ОПГ) из четырех соучастников не позднее 2018 года вывезла в Китай более 12,1 тыс. кубометров незаконно заготовленных лесоматериалов хвойных пород. Для легализации приобретения леса на внутреннем рынке подозреваемые предоставляли в таможенные органы подложные договоры купли-продажи товара у фиктивной фирмы, а также поддельные акты переработки круглого леса.

«Необходимо отметить, что преступления пресечены в тесном взаимодействии с Восточно-Сибирским Линейным управлением МВД России на транспорте», — пояснил заместитель начальника Иркутской таможни Евгений Михневич. По его словам, совместно раскрыты три новых эпизода контрабанды лесоматериалов общей стоимостью свыше 149,5 миллионов рублей».

Напомним, весной иркутские таможенники в отношении данной ОПГ возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ по факту контрабанды древесины из Иркутской области в Китай на 107 млн рублей. Таким образом правоохранители выявили факты незаконного вывоза лесоматериалов на общую сумму 256,5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело о контрабанде стратегически важных ресурсов в Иркутской области было возбуждено также в августе 2022 года. Как выяснилось, один из экспортёров незаконно поставил иностранному партнёру более 4 тыс. кубометров пиломатериалов из сосны и лиственницы. Стоимость партии составила около 30 млн рублей.

По фактам контрабанды леса с начала 2022 года Иркутской таможней возбуждено 7 уголовных дел по ч.1 ст. 226.1 УК РФ и 6 уголовных дел по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров, совершенная организованной преступной группой). Пресечена противоправная деятельность двух ОПГ.

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