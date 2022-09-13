Таймырский Долгано-Ненецкий район, Красноярский край, , 17:00 — REGNUM По многочисленным обращениям граждан, на Таймыре увеличено количество рейсов водным транспортом в бассейне реки Енисей. На эти цели из районного бюджета выделены дополнительные средства на осуществление большего количества рейсов водным транспортом. Об этом сообщает пресс-служба правительства Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.

Паром Марина Каширская © ИА REGNUM

«В текущем году теплоходы «Хансута Яптунэ» и «СП-4» совершат 60 рейсов, из них 51 по маршруту Дудинка — Усть-Порт — Караул — Носок и девять по маршруту Дудинка — Усть-Порт — Караул — Носок — Байкаловск — Воронцово. На это из бюджета выделено 27,7 млн рублей», — указано в сообщении.

Отмечается, что в по этим направлениям в 2021 году было выполнено 53 рейса, а перевезено более 2900 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае маловодность повлияла на ситуацию в ключевых отраслях экономики региона.

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