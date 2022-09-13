Москва, , 10:24 — REGNUM Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил Минфину и Центробанку направить к 19 декабря в правительство страны свои предложения по использованию цифрового рубля в бюджетном процессе. Об этом 13 сентября говорится в перечне поручений премьер-министра РФ по итогам стратегической сессии, посвящённой развитию отечественной финансовой системы.

Цифровой рубль Cbr.ru

«К 19 декабря Минфин вместе с Банком России, Росфинмониторингом, ФНС и ФСБ должен выработать согласованную позицию по проектам федеральных законов, регулирующих выпуск, организацию выпуска и обращения цифровой валюты на территории России в части регулирования майнинга, а также использования цифровых валют в международных расчётах», — указывается в документе.

Также отмечается, что к этому же сроку Минфину и Банку России необходимо направить в российское правительство свои предложения по использованию цифрового рубля в бюджетном процессе.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа стало известно, что Центробанк выступает за сотрудничество с центральными банками других стран в рамках осуществления операций с цифровыми валютами.