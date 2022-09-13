Нью-Йорк, США, , 10:24 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш должен запустить процедуру арбитража из-за систематического нарушения США своих международно-правовых обязательств. Об этом заявил глава правовой референтуры постпредства России при ООН Сергей Леонидченко.

По его словам, это единственный способ решить проблему невыдачи виз США российским дипломатам.

«Единственный вариант реального решения проблем с систематическим сознательным невыполнением США своих международно-правовых обязательств — это незамедлительный запуск Генеральным секретарём арбитражной процедуры, предусмотренной разделом 21 соглашения о центральных учреждениях», — цитирует ТАСС российского дипломата.

По его мнению, любые другие меры будут лишь имитацией урегулирования проблем на фоне деградации ситуации. Старший советник российской дипмиссии напомнил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и члены российской делегации до сих пор не получили визы США для участия в сессии Генассамблеи ООН.

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«Продолжающееся бездействие по этому вопросу, несмотря на рекомендации комитета и резолюции ГА ООН, подрывает авторитет не только генерального секретаря как гаранта соблюдения соглашения властями США, но и всемирной организации в целом», — подчеркнул дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров потребовал от США и генсека ООН Антониу Гутерреша обеспечить участие всех делегаций в Генассамблее ООН. Он напомнил об обязанности предоставить визы всем участникам.

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В августе представитель американского постпредства при ООН, комментируя вопрос о выдаче визы на въезд в страну для участия в неделе высокого уровня Генассамблеи министру иностранных дел России Сергею Лаврову, заявил, что США серьёзно относятся к своим обязательствам по выдаче виз представителям других государств для посещения штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.

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