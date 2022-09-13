Краснодар, 13 сентября 2022, 10:24 — REGNUM Краснодарский край отмечает 85-ю годовщину с момента образования. 13 сентября жителей региона с юбилеем края поздравил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, сообщили в пресс-службе краевой администрации.
В рамках торжественных мероприятий на Главной городской площади Краснодара состоялось торжественное поднятие флага Краснодарского флага. Флаг вынес почётный караул Кубанского казачьего войска. Также прозвучал гимн края в исполнении хора филармонии им. Г. Ф. Пономаренко.
Краснодарский край был образован 13 сентября 1937 года в результате разделения Азово-Черноморского края на Ростовскую область и Краснодарский край.