Краснодар, 13 сентября, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Краснодарский край отмечает 85-ю годовщину с момента образования. 13 сентября жителей региона с юбилеем края поздравил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Герб Краснодарского края

«На карте страны Краснодарский край появился ровно 85 лет — 13 сентября 1937 года. За эти годы регион прошел через тяжелые испытания военного времени, совершил мощный рывок в послевоенный период. Сегодня наш край — один из лучших в России для жизни и отдыха, ведения бизнеса и инвестиций. Мы по праву зовемся житницей, здравницей и настоящей жемчужиной России. Все победы, достижения и свершения — результат самоотверженного труда многих поколений жителей края. Именно люди всегда были и остаются главным достоянием Кубани», — обратился губернатор к жителям.

В рамках торжественных мероприятий на Главной городской площади Краснодара состоялось торжественное поднятие флага Краснодарского флага. Флаг вынес почётный караул Кубанского казачьего войска. Также прозвучал гимн края в исполнении хора филармонии им. Г. Ф. Пономаренко.

Краснодарский край был образован 13 сентября 1937 года в результате разделения Азово-Черноморского края на Ростовскую область и Краснодарский край.