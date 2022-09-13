Магас, , 10:22 — REGNUM В Ингушетии убрано уже 100% площадей, занятых зерновыми культурами. Аграрии получили около 100 тыс. тонн зерна, что больше планируемого показателя на 2022 год примерно на 10%.

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«На сегодня в Ингушетии убрано 100% озимых зерновых колосовых культур из всех уборочных площадей 26,3 тыс. га. Всего собрано озимых 75 тыс. тонн. <…> С уборки яровых культур собрано 24,2 тыс. тонн. В общей сложности с озимых и яровых культур собрано 98,2 тыс. тонн урожая», — говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

В настоящее время в республике идет подготовка к осеннему севу. Планируется провести его в период с 25 сентября по 1 ноября. Аграрии намерены засеять озимыми 26,6 тыс. гектаров, в том числе пшеницей — 17,6 тыс. га, ячменем — 9,1 тыс. га, тритикале — 0,1 тыс. га.

Напомним, Ингушетия является малоземельной республикой, всего в ней под пашни отдано 70,347 тыс. га. Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 122,2 тыс. га.