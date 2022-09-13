Бухарест, , 10:21 — REGNUM Официальный Бухарест настоятельно требует от руководства Евросоюза принять Румынию в Шенгенскую зону уже до конца текущего года. Об этом 13 сентября со ссылкой на заявление румынского депутата Европарламента (ЕП) Виктора Негреску сообщает бухарестская информационная служба News. ro.

Румыния PavelD

По словам Негреску, на сегодняшний день Румыния выполнила основные условия ЕС в отношении Шенгенского соглашения.

«Наша страна обеспечивает защиту внешних границ [Евросоюза], принимает и регулирует потоки беженцев, — резюмировал, в частности, он. — Мы заслужили право снести последние пограничные преграды».

При этом о реакции Брюсселя на соответствующее требование не сообщается.

Напомним, являясь членом Евросоюза, Румыния не входит в зону единого пограничного и таможенного контроля ЕС.