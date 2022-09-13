Анкара, , 10:21 — REGNUM Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 13 сентября созвонился с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу в связи с обострением ситуации на границе с Арменией. Об этом сообщил в соцсети Twitter глава турецкой дипломатии.

Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу Mfa.gov.az

Чавушоглу полностью поддержал позицию азербайджанской стороны, обвинившей в происходящем Ереван.

«Армения должна положить конец провокациям. Армения должна настроиться на мирные переговоры и сотрудничество в рамках договоренностей, достигнутых с Азербайджаном», — написал глава МИД Турции.

Стоит отметить, что ранее Байрамов обвинил Армению в «провокации» на границе в разговоре по телефону с помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид.

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