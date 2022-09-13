Лос-Анджелес, США, , 10:20 — REGNUM Актриса и певица Зендея получила премию «Эмми» на 74-й церемонии вручения наград. Мероприятие прошло в ночь на 13 сентября в Лос-Анджелесе (США).

Зендея в сериале «Эйфория» Цитата из т/с «Эйфория»

Зендея обошла своих коллег в номинации «Лучшая актриса драматического сериала». Победу актрисе принесла роль наркозависимой девушки-подростка Ру Беннетт в сериале «Эйфория».

ИА REGNUM напоминает, что статуэтка «Эмми» стала второй в коллекции Зендеи. В 2020 году она уже была удостоена награды также в категории «Лучшая актриса драматического сериала» за роль в «Эйфории».

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