Зендея стала самой молодой двукратной обладательницей премии «Эмми»
Лос-Анджелес, США, 13 сентября, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Актриса и певица Зендея получила премию «Эмми» на 74-й церемонии вручения наград. Мероприятие прошло в ночь на 13 сентября в Лос-Анджелесе (США).
Цитата из т/с «Эйфория»
Зендея в сериале «Эйфория»
Зендея обошла своих коллег в номинации «Лучшая актриса драматического сериала». Победу актрисе принесла роль наркозависимой девушки-подростка Ру Беннетт в сериале «Эйфория».
ИА REGNUM напоминает, что статуэтка «Эмми» стала второй в коллекции Зендеи. В 2020 году она уже была удостоена награды также в категории «Лучшая актриса драматического сериала» за роль в «Эйфории».