Лос-Анджелес, США, 13 сентября, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Актриса и певица Зендея получила премию «Эмми» на 74-й церемонии вручения наград. Мероприятие прошло в ночь на 13 сентября в Лос-Анджелесе (США).

Цитата из т/с «Эйфория» Зендея в сериале «Эйфория»

Зендея обошла своих коллег в номинации «Лучшая актриса драматического сериала». Победу актрисе принесла роль наркозависимой девушки-подростка Ру Беннетт в сериале «Эйфория».

ИА REGNUM напоминает, что статуэтка «Эмми» стала второй в коллекции Зендеи. В 2020 году она уже была удостоена награды также в категории «Лучшая актриса драматического сериала» за роль в «Эйфории».