Рязань, 13 сентября, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Пожар в школе №7 Рязани оперативно ликвидирован, организована прокурорская проверка, сообщили коррепсонденту ИА REGNUM 13 сентября в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

ИА REGNUM На пожар

Сообщение о пожаре поступило 12 сентября в 20:46. На первом этаже здания горел учебный кабинет. Возгорание ликвидировали в 21:10, пострадавших нет.

Прокуратура Советского района Рязани устанавливает все обстоятельства произошедшего, в ведомстве намерены дать оценку соблюдения законодательства о противопожарной безопасности в школе и действиям (бездействию) должностных лиц.