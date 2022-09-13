Москва, 13 сентября, 2022, 10:18 — ИА Регнум. В РФ наибольший рост безработицы ожидается в автопроме, полиграфии и печати, ювелирном производстве, лесной промышленности и производстве из дерева, так как эти сферы в большей степени ощущают ограничения экспорта и импорта материалов и оборудования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 сентября заявил омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, член генсовета «Партии роста» Дмитрий Порочкин. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ растет количество граждан с риском увольнения.

Антонио Берни. Безработица. 1934

«Еще в начале лета Минтруд РФ сообщал о росте напряженности на рынке труда, который связан с уходом с российского рынка иностранных компаний, многие из которых с весны занимали выжидательную позицию. И, несмотря на рекордно низкий уровень безработицы в 3,9%, неполная занятость в августе начала расти, — сказал Порочкин. — По данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочной конъюнктуры (ЦМАКК), проблема безработицы будет более ощутима в промышленных регионах, а не в тех, где большая часть работников занята в секторе сервиса. Наибольший рост безработицы ожидается в автопроме, полиграфии и печати, ювелирном производстве, лесной промышленности и производстве из дерева, так как эти сферы в большей степени ощущают ограничения экспорта и импорта материалов и оборудования».

Также, по его словам, рост безработицы возможен сферах, затронутых санкциями: металлургия, добыча угля, нефтегазовая сфера, страхование.

«В период до 2030 года в зоне риска оптовая и розничная торговля — в этой сфере могут потерять работу свыше 3 млн человек, на обрабатывающих производствах ожидаемо сокращение более 2 млн сотрудников, в строительстве — 1,18 млн, в сельском хозяйстве и транспортной отрасли — 1,166 млн», — сказал Порочкин.

Он подчеркнул, что наиболее защищенными на данный момент сферами являются финансовая деятельность, рыболовство и добыча полезных ископаемых.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Цыганов заявил, что официальные показатели низкой безработицы, которые зафиксированы в РФ, во многом формальны и больше связаны с особенностями статуса безработного и размера пособия.