Ярославль, 13 сентября, 2022, 10:24 — ИА Регнум. В Ярославле пьяный житель украл горгулью с крыши дома на улице Трефолева. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Ярославской области.

Дом с горгульями в Ярославле

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«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый в совершении кражи — ранее судимый местный житель 1994 г. р., которым даны признательные показания. Он пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения, проходил мимо здания, на котором находились декоративные скульптуры. Одну из них он решил похитить и поставил у себя дома. Похищенное изъято», — сообщили в ярославской полиции.

Горгульи до кражи

Ущерб от действий мужчины составил более 200 тысяч рублей. Здание, откуда была украдена скульптура, принадлежит ООО «ХЗ». Ранее в доме располагался бар «Амстердам», перед входом в который была установлена скульптура девушки фривольного вида. После закрытия бара скульптура была убрана, зато на крыше появились три горгульи — вероятно, так владельцы решили обыграть соседство с Казанским монастырём.