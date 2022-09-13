Самара, , 10:20 — REGNUM Выплаты медицинским работникам наиболее востребованных и дефицитных специальностей, прибывшим в Самарскую область из других субъектов России и стран, намерены предоставлять в регионе. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что вопрос укомплектованности медицинских учреждений Самарской области профессиональными кадрами был рассмотрен на совещании в правительстве региона.

«Статистика показывает, что если в целом по Самарской области, в том числе в Тольятти, наблюдается небольшой рост числа медицинских работников, то за последние три года в Сызрани врачей стало меньше», — приводит пресс-служба слова министра здравоохранения региона Армена Беняна.

Отмечается, что при этом уровень обеспеченности средним медицинским персоналом в Сызрани превышает значения по всем муниципалитетам области и уровень по самарскому региону в целом.

Сообщается, что сейчас в Самарской области медикам предоставляется меры господдержки. Так, в 2021 году были увеличены выплаты молодым специалистам наиболее востребованных и дефицитных специальностей. В настоящее время они составляют 200 тысяч рублей и 300 тысяч рублей, был расширен перечень специальностей, представители которых могут претендовать на эту выплату, пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что помимо этого, молодым врачам компенсируют проценты по ипотеке, предоставляют служебное жилье, выплачивают стипендии целевым студентам.

Сообщается, что с 2022 года планируется начать предоставление выплаты в размере 200 тысяч рублей и 300 тысяч рублей медицинским работникам наиболее востребованных и дефицитных специальностей, которые прибыли в регион из других субъектов Российской Федерации и стран. При этом возраст специалистов не ограничивается, пояснили в пресс-службе.