Красноярск, 13 сентября, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Новым главой города Красноярска стал Владислав Логинов. Об этом в своём телеграм-канале 13 сентября сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс.

Иван Шилов ИА REGNUM Красноярск

Усс поблагодарил за принятое решение и работу, которая ему предваряла, депутатов горсовета. «Комиссия оценила заявки 20 кандидатов. В финальный этап вышли двое. Депутаты сделали свой выбор, думаю, что он правильный», — пишет красноярский губернатор.

Он отметил, что перед новым мэром города-миллионника стоят «серьёзные задачи», требующие «высокой самоотдачи и профессионализма». Усс пожелал Логинову успехов.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что мэр Красноярска Сергей Ерёмин уходит в отставку, стало известно в июле 2022 года. Покинув этот пост, Ерёмин занял должность заместителя губернатора Красноярского края.

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И. о. мэра стал 55-летний Владислав Логинов. С ноября 2017 года он занимал должность первого заместителя главы города.

К участию в конкурсе по отбору кандидатов на должность мэра был допущен 21 человек. По результатам проведения конкурса дальше прошли Владислав Логинов и Вадим Войцеховский. Свой выбор депутаты горсовета Красноярска сделали на заседании очередной сессии 13 сентября 2022 года.