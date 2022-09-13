Москва, 13 сентября, 2022, 10:15 — ИА Регнум. В передаче секретных данных киевскому нацистскому режиму подозревается высокопоставленный сотрудник одного из оборонных предприятий в России. Об этом 13 сентября сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Maxpixel.freegreatpicture.com Арест

«Установлено, что, находясь в должности директора по качеству авиационного завода, имея допуск к технической документации с грифом «совершенно секретно», житель Московской области осуществил с помощью мобильного телефона фотографирование фрагментов чертежей деталей боевой авиационной техники», — говорится в сообщении.

Также указывается, что затем названное лицо передало эту информацию с использованием электронных средств сотруднику Одесского авиационного завода.

При этом уточняется, что этим был нанесён ущерб безопасности России, после чего в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Государственная измена») и он был заключён под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября стало известно, что убийство заместителя главы администрации Каховского района Херсонской области Виталия Гурыоказалось инсценировкой ФСБ России, на самом деле он жив.