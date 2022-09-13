Пермь, , 10:14 — REGNUM В Пермском крае отмечен резкий рост заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

ОРВИ Ptzgovorit.ru

С 5 по 11 сентября зарегистрирован 22 901 случай ОРВИ. Показатель предыдущей недели превышен на 36,5%. Всплеск заболеваемости специалисты объясняют формированием новых коллективов.

В структуре заболевших значительная доля приходится на взрослое население — 54,9%. На территории региона циркулируют возбудители негриппозной этиологии — вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы, РС-вирусы.

Добавим, неделей ранее (29 августа — 4 сентября) в Прикамье числилось 16 772 пациента с ОРВИ.