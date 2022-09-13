Ярославль, , 10:40 — REGNUM В Ярославль могут закупить дополнительную технику для зимней уборки. Об этом сообщил и. о. мэра Илья Мотовилов.

Комбинированная дорожная машина City-yaroslavl.ru

Речь об этом зашла во время доклада о том, какая техника уже имеется в региональной столице для уборки в зимний период. Директор МБУ «Горзеленхозстрой» Виталий Запевалов отчитался, что сейчас уже закуплен реагент, а из техники имеется 39 комбинированных дорожных машин и два самосвала для «распределения реагента». При этом новых закупок не планируется. Однако, его поправил и. о мэра Илья Мотовилов, сообщивший, что закупка всё-таки может состояться.

«Мы идём на увеличение. Здесь сейчас надо сказать Михаилу Яковлевичу большое спасибо. Рассматривается вопрос на уровне правительства РФ и правительства Ярославской области о выделении средств на приобретение техники именно по зимнему содержанию города. Как только будут результаты, сразу же представим», — заявил чиновник.

Согласно поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина перечень дорожной техники и объём финансирования должны быть определены до 15 сентября.