Лос-Анджелес, США, 13 сентября, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Актёра Майкла Китона признали лучшим актёром мини-сериала на премии «Эмми-2022». Церемония вручения наград прошла в ночь на 13 сентября в Лос-Анджелесе (США).

Цитата из х/ф «Человек-паук: Возвращение домой». Реж. Джон Уоттс 2017. США Майкл Китон

Победу на премии 71-летнему Китону принесла роль в сериале «Ломка» (Dopesick), основанном на книге Бетт Мейси «Ломка: дилеры, доктора и фармацевтические компании, пристрастившие Америку». Для актёра статуэтка «Эмми» стала первой среди его наград.

Добавим, что Майкл Китон в своей речи на церемонии «Эмми 2022» признался, что проект «Ломка» был для него личным. Свою победу артист посвятил племяннику, который в 2016 году умер от передозировки наркотиков.