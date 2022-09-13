Москва, , 10:11 — REGNUM Европейский союз сознательно пошел на то, чтобы переложить деньги из своего кармана в американский, и поэтому никаких торговых войн между Вашингтоном и Брюсселем не будет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 сентября заявил энергетик, предприниматель, председатель мурманского регионального отделения «Партии роста» Николай Пальченко. Так он прокомментировал планы ЕС изучить протекционистские меры, запланированные властями США, и проверить соответствуют ли они нормам ВТО.

Флаги США и ЕС

«Любые протесты еврочиновников относительно экономической политики, проводимой США, я бы не воспринимал всерьёз, — сказал Пальченко. — ЕС сознательно пошел на то, чтобы переложить деньги из своего кармана в карман американцев, отказавшись от дешёвого газа из России и увеличив закупки американского по цене в разы дороже. И это касается не только газа. ЕС откровенно смирился со своей участью донора для Америки, соответственно, никаких торговых войн не будет, что бы США ни сделали. Американцы же сознательно пойдут на любые меры протекционистского характера и, в свою очередь, не позволят сделать это европейцам».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ЕС намерен оценить, насколько закон США о снижении инфляции соответствует требованиям ВТО.

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