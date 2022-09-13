Донецк, 13 сентября, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Киевские боевики дважды обстреляли населенный пункт Еленовка в Донецкой Народной Республике, сообщили 13 сентября в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«После 06:00 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09:27 — н. п. Новомихайловка — н. п. Еленовка: выпущено 6 снарядов калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Спустя шесть минут боевики ВСУ выпустили по Еленовке еще два снаряда калибра 155 мм.