Вашингтон, 13 сентября, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Американская актриса Кристина Риччи сравнила сериал «Шершни» с проектом «Остаться в живых». Об этом пишет портал Comicbook.

Скриншот с YouTube Кристина Риччи

«Это действительно весело. Мне, как зрителю, это напоминало, на самом деле, об «Остаться в живых». Где всё было подсказкой, и каждый раз появлялись новые актёры — мне тоже нравилось то шоу. Я была им одержима. Так что, «Шершни» напоминают мне об «Остаться в живых», и я думаю, что это действительно круто, потому что в те времена я была фанатом этого сериала, и он был лучшим из всего, что было снято», — заявила Риччи. Она также заверила, что второй сезон «Шершней» станет ещё более захватывающим и напряжённым.

Напомним, первый сезон «Шершней» вышел в ноябре 2021 года и рассказывал о группе подростков, попавших в авиакатастрофу в 1996 году. Кристина Риччи в шоу исполнила роль героини по имени Мисти.