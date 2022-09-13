Канберра, , 10:11 — REGNUM Правительство Австралии заявило, что потрет покойной королевы Великобритании Елизаветы II не будет автоматически заменен на портрет короля Карла III на банкнотах в 5 австралийских долларов и вместо него могут появиться изображения австралийских деятелей, передает агентство Reuters.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Помощник федерального министра финансов Эндрю Ли сказал во вторник 13 сентября, что решение поместить изображение королевы на 5-долларовую банкноту было связано с ее личными заслугами, а не со статусом монарха, и любые возможные изменения не будут производиться «автоматически».

На вопрос журналиста о том, рассматривает ли правительство возможность замены британского монарха на австралийца, например активиста движения за права коренных народов Эдди Мабо, Ли сказал: «Это будет разговор для более позднего времени. Этот разговор состоится в правительстве. Торопиться с этим не стоит. Сейчас приоритетом является замена монет».

Премьер-министр Энтони Албаниз в тот же день заявил, что еще не рассматривал вопрос о том, следует ли поместить портрет австралийца на 5-долларовую купюру.

«Я думаю, что сейчас такое время, когда требуется немного уважения. Мы будем решать эти вопросы надлежащим образом, по порядку, уважительно», — сказал он.

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