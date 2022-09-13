Канберра, 13 сентября, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Правительство Австралии заявило, что потрет покойной королевы Великобритании Елизаветы II не будет автоматически заменен на портрет короля Карла III на банкнотах в 5 австралийских долларов и вместо него могут появиться изображения австралийских деятелей, передает агентство Reuters.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

Помощник федерального министра финансов Эндрю Ли сказал во вторник 13 сентября, что решение поместить изображение королевы на 5-долларовую банкноту было связано с ее личными заслугами, а не со статусом монарха, и любые возможные изменения не будут производиться «автоматически».

На вопрос журналиста о том, рассматривает ли правительство возможность замены британского монарха на австралийца, например активиста движения за права коренных народов Эдди Мабо, Ли сказал: «Это будет разговор для более позднего времени. Этот разговор состоится в правительстве. Торопиться с этим не стоит. Сейчас приоритетом является замена монет».

Премьер-министр Энтони Албаниз в тот же день заявил, что еще не рассматривал вопрос о том, следует ли поместить портрет австралийца на 5-долларовую купюру.

«Я думаю, что сейчас такое время, когда требуется немного уважения. Мы будем решать эти вопросы надлежащим образом, по порядку, уважительно», — сказал он.