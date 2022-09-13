На австралийских банкнотах покойную королеву может сменить местный деятель
Канберра, 13 сентября, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Правительство Австралии заявило, что потрет покойной королевы Великобритании Елизаветы II не будет автоматически заменен на портрет короля Карла III на банкнотах в 5 австралийских долларов и вместо него могут появиться изображения австралийских деятелей, передает агентство Reuters.
Помощник федерального министра финансов Эндрю Ли сказал во вторник 13 сентября, что решение поместить изображение королевы на 5-долларовую банкноту было связано с ее личными заслугами, а не со статусом монарха, и любые возможные изменения не будут производиться «автоматически».
На вопрос журналиста о том, рассматривает ли правительство возможность замены британского монарха на австралийца, например активиста движения за права коренных народов Эдди Мабо, Ли сказал: «Это будет разговор для более позднего времени. Этот разговор состоится в правительстве. Торопиться с этим не стоит. Сейчас приоритетом является замена монет».
Премьер-министр Энтони Албаниз в тот же день заявил, что еще не рассматривал вопрос о том, следует ли поместить портрет австралийца на 5-долларовую купюру.
«Я думаю, что сейчас такое время, когда требуется немного уважения. Мы будем решать эти вопросы надлежащим образом, по порядку, уважительно», — сказал он.