Томск, 13 сентября, 2022, 10:10 — ИА Регнум. В Томске отопительный сезон начнётся с 15 сентября. Распоряжение об этом подписал начальник департамента городского хозяйства Руслан Абасов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Кот на батарее

Согласно документу, начать подачу теплы в дома горожан рекомендовано с 15 сентября «с учётом погодных условий».

«Среднесуточная температура в Томске установилась ниже 8 градусов, и прогноз не обещает потепления. Поэтому было принято решение с четверга начать подавать отопления в дома», — отметил чиновник.

Перевод отопительных систем на зимний режим работы будет проходить поэтапно в несколько дней.

Как сообщало ИА REGNUM, детские сады, школы и другие социальные учреждения могли получить тепло до официального начала отопительного сезона. Соответствующие заявки рассматриваются в индивидуальном порядке.