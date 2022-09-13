Москва, , 10:09 — REGNUM Самыми востребованными специалистами в России в IT-сфере являются программисты и разработчики. Работодатели ищут таких специалистов в 11% случаев, передают РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Работа. ру» и Heaad.

Сфера IT (сс) Kevin Ku

Также российские компании ищут аналитиков в IT-сфере, системных администраторов (по 10%), менеджеров IT-продуктов (9,1%) и тестировщиков (7,7%). Чаще всего публикуют такие вакансии — «СБЕР» (2%), «Яндекс» (2%) и МТС (1%).

Почти 40% вакансий IT-специалистов публикуется в Москве. В среднем зарплата IT-специалиста составляет от 56 тыс. до 143 тыс. рублей в зависимости от сферы деятельности.

ИА REGNUM сообщало, в России отмечается активный приём на работу IT-специалистов.

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