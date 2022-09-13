Степанакерт, , 10:07 — REGNUM Министерство иностранных дел Нагорного Карабаха расценивает действия Азербайджана как «агрессию» в отношении суверенной территории Армении. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба МИД Арцаха.

Нагорный Карабах

«Эти действия являются ярким проявлением армяноненавистничества и геноцидальной политики, грубейшим нарушением международного права и норм», — говорится в сообщении.

Карабахский МИД призвал международное сообщество осудить действия азербайджанской стороны. В Степанакерте подчеркнули, что ожидают не «безадресных призывов», а осуждения «агрессора» и применения к нему мер.

Стоит отметить, по неподтверждённым данным, власти Армении и Азербайджана согласовали прекращение огня на границе двух стран с 09:00 (08:00 мск).

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