Санкт-Петербург, , 10:11 — REGNUM В Петербурге задержали ранее судимого уроженца ближнего зарубежья с боевым пистолетом, который решал спорные долговые вопросы среди своих земляков, сообщили 13 сентября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Задержанный мигрант пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО.

38-летний гражданин одной из стран СНГ был задержан у дома 4 на Кронштадтской площади за рулем автомобиля Mercedes-Benz G 500. Как выяснилось, иномарка принадлежит другу задержанного, петербургскому коммерсанту.

«В ходе досмотра у иностранца оперативники обнаружили и изъяли боевой пистолет Smith&Wesson SW9VE с 15 патронами к нему. Мужчина пояснил, что оружие нашел, когда позапрошлым летом ехал на машине в Санкт-Петербург из Беларуси», — рассказали в ведомстве.

После экспертизы изъятых пистолета и патронов возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, ношение оружия), мужчину заключили под стражу.

Как уточнили в полиции, иностранец задержан в РФ не в первый раз. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот оружия. После отбывания срока в 2017 году он был вынужден вернуться на родину, так как действовало постановление о нежелательности его нахождения на территории России.

«В Петербурге мигрант проживал нелегально, но активно занимался «общественной» деятельностью: решал спорные долговые вопросы среди своих земляков», — добавили в Главке МВД.