Белгород, , 10:13 — REGNUM Порядка тысячи беженцев отправят 13 сентября из Белгорода в другие регионы России. Об этом в социальных сетях рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Железнодорожный вокзал Белгорода Https://belregion.ru

Накануне из Белгорода власти организованно отправили 300 вынужденных переселенцев. Беженцев принимают, в том числе, соседние Воронежская и Курская области.

«Сегодня на очереди ещё одна тысяча человек. Надеюсь, что им было комфортно у нас. Мы старались делать всё, чтобы помочь в трудную минуту», — отметил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, для беженцев в Белгороде развернули дополнительные места, пункты временного размещения оборудованы тепловентиляторами.

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