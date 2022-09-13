Белгород, 13 сентября 2022, 10:13 — REGNUM Порядка тысячи беженцев отправят 13 сентября из Белгорода в другие регионы России. Об этом в социальных сетях рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Накануне из Белгорода власти организованно отправили 300 вынужденных переселенцев. Беженцев принимают, в том числе, соседние Воронежская и Курская области.
Как сообщало ИА REGNUM, для беженцев в Белгороде развернули дополнительные места, пункты временного размещения оборудованы тепловентиляторами.
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