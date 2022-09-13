Аргаяш, Челябинская область, , 10:06 — REGNUM Жительница Аргаяшского района Челябинской области осуждена за убийство своего новорождённого ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Установлено, что ночью 16 мая в деревне Давлетбаева родила ребёнка. А затем в туалете на приусадебном участке нанесла ему множество ударов по голове и 17 ножевых ранений.

Суд посчитал, что гражданка находилась в психотравмирующей ситуации. Согласно приговору, дама уедет в колонию-поселение на 1 год 10 месяцев.