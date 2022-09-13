Пермь, 13 сентября, 2022, 10:05 — ИА Регнум. В Перми власти расторгли контракт с подрядчиков, который занимался ремонтом трамвайных путей на ул. Уральской, сообщает rifey.ru.

NVO Трамвайные пути

Реконструкцию 5 километров трамвайной ветки начали в январе 2021 года. Завершить работы должны были к 30 августа того же года. Причиной расторжения контракта стал не только срыв срока договора, но и выявленные недочёты. Дефекты зафиксированы в устройстве сети и в отделке прилегающей территории.

Теперь ремонтом займется другая компания. Ее определят в рамках конкурса.

«Это никоим образом не влияет на безопасность движения по этой трамвайной ветке, но, тем не менее, вот этот вот нехороший осадок и у нас, как управляющей команды, и у горожан-то он остался. Дело не доделано. Я думаю, что мы постараемся в ближайшие полгода закончить этот проект», — сказал глава Перми Алексей Дёмкин.