Москва, , 10:05 — REGNUM Бывший глава Республики Ингушетия Мурат Зязиков получил новое назначение. Его назначили послом России на Кипре. Указ президента РФ Владимира Путина об этом опубликован на официальном портале правовой информации.

Флаг Кипра Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Назначить Зязикова Мурата Магометовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Кипр», — говорится в указе документе.

До назначения Зязикова на пост посла России на Кипре эту должность с 2013 года занимал Станислав Осадчий.

Мурат Зязиков с 2002 по 2008 год руководил Республикой Ингушетией. До этого назначения он был заместителем начальника УФСБ по Астраханской области. После своей отставки с поста главы Ингушетии по 2012 год Зязиков работал в должности советника президента РФ по вопросам казачества. В октябре 2012 года назначен на должность заместителя полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе.