Москва, , 10:04 — REGNUM Факты новых обстрелов киевскими нацистами Куйбышевского района Донецка и города Попасной Луганской Народной Республики (ЛНР) расследуют российские следователи. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Эмблема СК РФ

«Следователи СК России в рамках уголовных дел будут расследовать очередные факты обстрела [киевскими] вооруженными формированиями … Куйбышевского района Донецка и города Попасной в Луганской Народной Республике», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате этого были ранены двое мирных жителей и уточняется, что СК России даст правовую оценку этим преступлениям и установит тех, кто причастен к их совершению.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что прогнозировать дальнейшее развитие событий на территории б. УССР неправильно.