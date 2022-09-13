Энгельс, Саратовская область, 13 сентября, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Две несовершеннолетние девочки подрались в Саратовской области. Видео опубликовано в одной из соцсетей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Цитата из х/ф «Все умрут, а я останусь». Реж. Валерия Гай Германика. 2008. Россия Драка девочек-подростков

Драка между подростками произошла в городе Энгельсе. На кадрах видно, как девочки бьют друг друга руками и ногами, хватают за волосы.

Автор публикации в шоке от увиденного.

«Люди, что творится? Ни один человек не вышел и не остановил! Куда смотрят родители!.. Девочки всё-таки творят такой ужас… Пожалуйста, не будьте равнодушными. Такие вещи не должны происходить», — пишет пользователь соцсети.

Прокуратура Саратовской области по факту инцидента организовала проверку. Будет дана оценка проведению профилактической работы со стороны родителей, образовательных учреждений и иных органов системы профилактики.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года на улице Бахметьевская рядом с общежитием №6 Саратовского государственного аграрного университета произошел конфликт, после которого были госпитализированы пятеро студентов из Египта.

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