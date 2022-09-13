Москва, 13 сентября, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Власти Москвы выиграли у офшора, прописанного на Кипре, — компании «Ритейл Чейн Пропертиз Лимитед» спор о самовольной постройке в Беринговом проезде, 3 стр 6 в Москве. Решением судьи пристройка к зданию должна быть снесена, а сам объект приведён в первоначальное состояние. Вердикт ещё может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

В карточке дела 12 сентября 2022 года появилась запись судьи Рыбина — «иск удовлетворить полностью», но сам вердикт пока к ознакомлению не доступен.

В деле речь велась о пристройке общей площадью 220 кв. м. к зданию с кадастровым номером 77:02:0 015 006:1031. Правительство Москвы и департамент городского имущества столицы потребовали признать её самостроем, обязав «Ритейл Чейн Пропертиз Лимитед» в месячный срок с момента вступления в законную силу решения суда привести здание в первоначальное состояние путём «сноса пристройки». Если не будет исполнено решение ответчиком, то у правительства в лице госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города появится право снести объект и обеспечить благоустройство освобожденной территории с дальнейшим возложением на ответчика расходов. Среди требований также было признание зарегистрированного права собственности ответчика отсутствующим.

Напомним, спор длился с сентября 2021 года. Третьими лицами в нём проходили банк «Траст», комитет госстройнадзора, ООО «Билла» и госинспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города.

Ответчик прописан на Кипре. В 2021–2022 годы департамент семь раз судился с данной компанией. Последний иск подан в июле 2022 года и будет рассматриваться 14 сентября. 12 сентября также был удовлетворён иск о взыскании с этого же юрлица более 8 млн рублей долга и пени.

Перед «Трастом» у компании-ответчика был долг по кредиту. Он фигурировал в ряде судебных разбирательств в 2018 и 2021 годы. Задолженность на 2018 год была более 79,7 млн долларов США.