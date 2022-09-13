Вашингтон, 13 сентября, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Бывшая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки устроилась на работу в телекомпании NBC. О первом днем на новом рабочем месте она сообщила 12 сентября в посте в Twitter.

Whitehouse.gov Джен Псаки

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«Я взволнована и польщена находиться здесь с выдающейся командой. До скорой встречи на ТВ», — написала Псаки.

Также бывшая пресс-секретарь Белого дома опубликовала фотографию своего пропуска в NBC. Чем именно на телевидении будет заниматься Псаки, а также её должность, не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая Джен Псаки покинула пост пресс-секретаря Белого дома. Ранее в шутку она заявила, что после ухода с должности официального представителя администрации США «выспится, будет читать книги и смотреть сериалы».

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Несколько недель спустя стало известно, что Псаки начнёт работать на телеканале MSNBC предстоящей осенью. Президент MSNBC Рашида Джонс уточнила, что Псаки также примет участие в выпусках телеканала NBC и специальных программах, посвящённых ноябрьским выборам в Конгресс и президентским выборам 2024 года.