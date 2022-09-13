Херсон, Бывш. УССР, , 10:02 — REGNUM Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов побывал на передовой и снял видеоролик, заявив, что Херсону ничего не угрожает. В своем телеграм-канале 13 сентября он также пояснил, что виртуально наступать на Херсонском направлении продолжают лишь укронацистские паблики.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мне сегодня удалось побывать практически на линии разграничения, и там нет никаких укронацистов. Херсон под надёжной защитой. У нацисткого режима засевшего в Киеве, нет никаких шансов прорвать линию обороны. Все сделанные ранее заявления о продвижении линии фронта на Херсонском направлении — это очередные фантазии неонацистов. Херсону ничего не угрожает», — заявил Кирилл Стремоусов.

Напомним, ранее Кирилл Стремоусов отмечал РИА Новости, что для прекращения обстрелов региона и гарантирования его безопасности необходимо отодвинуть линию фронта в сторону Николаева.