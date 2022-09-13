Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов: никто никуда не отступает и не отступит
Херсон, 13 сентября, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов побывал на передовой и снял видеоролик, заявив, что Херсону ничего не угрожает. В своем телеграм-канале 13 сентября он также пояснил, что виртуально наступать на Херсонском направлении продолжают лишь укронацистские паблики.
«Мне сегодня удалось побывать практически на линии разграничения, и там нет никаких укронацистов. Херсон под надёжной защитой. У нацистского режима, засевшего в Киеве, нет никаких шансов прорвать линию обороны. Все сделанные ранее заявления о продвижении линии фронта на херсонском направлении — это очередные фантазии неонацистов. Херсону ничего не угрожает», — заявил Кирилл Стремоусов.
Напомним, ранее Кирилл Стремоусов отмечал РИА Новости, что для прекращения обстрелов региона и гарантирования его безопасности необходимо отодвинуть линию фронта в сторону Николаева.
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