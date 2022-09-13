Херсон, 13 сентября, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов побывал на передовой и снял видеоролик, заявив, что Херсону ничего не угрожает. В своем телеграм-канале 13 сентября он также пояснил, что виртуально наступать на Херсонском направлении продолжают лишь укронацистские паблики.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Мне сегодня удалось побывать практически на линии разграничения, и там нет никаких укронацистов. Херсон под надёжной защитой. У нацистского режима, засевшего в Киеве, нет никаких шансов прорвать линию обороны. Все сделанные ранее заявления о продвижении линии фронта на херсонском направлении — это очередные фантазии неонацистов. Херсону ничего не угрожает», — заявил Кирилл Стремоусов.

Напомним, ранее Кирилл Стремоусов отмечал РИА Новости, что для прекращения обстрелов региона и гарантирования его безопасности необходимо отодвинуть линию фронта в сторону Николаева.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3694822" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Читайте также: Власти Херсонской области заявили о росте потерь в ВСУ