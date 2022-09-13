Баку, 13 сентября, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Бои на границе Азербайджана и Армении спровоцировала армянская сторона, заминировавшая пути снабжения азербайджанской армии. Об этом говорится в заявлении министерства обороны Азербайджана, распространённом в ночь на 13 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

В ведомстве подчеркнули, что армянские диверсионные группы, пользуясь рельефом местности, заминировали участки между позициями подразделений азербайджанской армии и дороги снабжения.

«В результате принятых нашими подразделениями срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло боестолкновение», — пояснили в минобороны Азербайджана.

Азербайджанская армия понесла потери в живой силе из-за интенсивного обстрела со стороны армянских военных. Предпринимаются контрмеры, указано в заявлении.

В оборонном ведомстве заявили также, что военные Армении устроили на границе масштабную диверсию. В последний месяц они целенаправленно нагнетали обстановку.

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