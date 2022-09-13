Херсон, Бывш. УССР, 13 сентября 2022, 10:01 — REGNUM Отодвигание линии фронта от Херсонской области будет гарантировать ее безопасность и прекращение обстрелов, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Стремоусов добавил, что Херсонская область «сегодня на замке, никто ее не будет сдавать, это не направление легкого пути».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Стремоусов заявил, что потери ВСУ на херсонском направлении превысили 3,5 тысячи боевиков.
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