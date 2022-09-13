Херсон, Бывш. УССР, , 10:01 — REGNUM Отодвигание линии фронта от Херсонской области будет гарантировать ее безопасность и прекращение обстрелов, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Для прекращения обстрелов региона и гарантирования его безопасности необходимо отодвинуть линию фронта в сторону Николаева. У меня нет сомнений, что исконно русские города Николаев и Одесса будут освобождены», — сказал он РИА Новости.

Стремоусов добавил, что Херсонская область «сегодня на замке, никто ее не будет сдавать, это не направление легкого пути».

«Мы готовы дать отпор нацистам и отправить их восвояси. Сейчас идет усиление линии фронта», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Стремоусов заявил, что потери ВСУ на херсонском направлении превысили 3,5 тысячи боевиков.

Читайте также: Власти Херсонской области заявили о росте потерь в ВСУ