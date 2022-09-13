Сараево, , 10:01 — REGNUM Футбольная ассоциация Боснии и Герцеговины обсудит проведение матча со сборной России в октябре. Об этом 13 сентября заявил президент организации Вико Желькович.

Босния и Герцеговина

«В октябре мы проведём тематические собрания и именно на них обсудим матч с Россией», — сказал Желькович.

Он добавил, что сейчас приоритетом является матч со сборной Черногории в Лиге наций, который пройдёт 23 сентября. Также, по его словам, первоочередной является попадание на чемпионат Европы — 2024 и улучшение инфраструктурных условий на стадионах в стране.

Напомним, товарищеский матч между сборными России и Боснии и Герцеговины запланирован на 19 ноября. Чиновники киевского режима призвали боснийскую сторону отказаться от игры.

УЕФА заявил, что не может запретить матч, поскольку не имеет отношения к товарищеским играм. Позже появилась информация, что УЕФА может отстранить Боснию и Герцеговину от турниров под своей эгидой, если матч с Россией состоится.

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