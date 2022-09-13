Ирбит, Свердловская область, , 10:06 — REGNUM Житель Ирбита Свердловской области предстал перед судом за попытку дать взятку сотрудникам ДПС. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Взятка Дарья Антонова © ИА REGNUM

Инцидент произошёл в марте 2022 года. Тогда мужчина сел за руль автомобиля, находясь в состоянии алкогольного опьянения. На одной из улиц Ирбита его остановили сотрудники ДПС и предложили пройти освидетельствование. Мужчина отказалась и попытался дать правоохранителям взятку в размере 32 тыс. рублей. Сотрудники ДПС деньги не взяли и сообщили о произошедшем в дежурную часть.

Суд учёл раскаяние обвиняемого и назначил ему штраф в размере 1,3 млн рублей. Кроме того, мужчину лишили водительских прав на два года.