Нижний Новгород, , 09:59 — REGNUM Первый камень в основание Центра мусульманской культуры в Нижнем Новгороде был заложен в 2010 году. Однако проект был остановлен, и сейчас нужно начинать все заново, сообщил в своем telegram-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам встречи с главой Духовного управления мусульман России муфтием шейхом Равилем Гайнутдином.

Соборная мечеть в Нижнем Новгороде © ИА REGNUM

Возобновленный проект будет включать в себя библиотеку, концертный зал, музыкальную школу, мастерские, музей, архив и многое другое.

Сейчас в Нижегородской области проживают около 150 тыс. мусульман. Многие посещают Соборную мечеть около Сенной площади, где были проведены работы по благоустройству. В настоящее время планируется проложить пеший маршрут от станции канатной дороги к началу Верхневолжской набережной.

Также уже подобран участок, на котором намерены воссоздать Ярмарочную мечеть, здание которой было разрушено в советские годы. Мечеть станет важнейшим элементом обновленной территории Окской набережной. Обсуждается, каким образом соединить исторический контекст с современными потребностями мусульманской общины.

Как сообщало ИА REGNUM, Ярмарочная мечеть существовалв в период с 1820 примерно до 1920 года. Изначально мечеть была деревянной, но к 1827 году было возведено каменное здание по проекту архитектора Антона Леера. Мечеть считалась центром общения российских и зарубежных мусульман.

В 2011 году Духовное управление мусульман Нижегородской области публично инициировало строительство ярмарочной мечети. Инвестсоветом при губернаторе Нижегородской области в 2013 году под проект был выделен участок на улице Марата вблизи Мукомольного завода. Проект предполагает полное воссоздание внешнего вида, архитектурного решения, общих размеров и характеристик ярмарочной мечети XIX века, но с учетом современных реалий и гармоничного вхождения в общегородской смысловой контекст.

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