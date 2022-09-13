Лос-Анджелес, США, , 09:58 — REGNUM Рэпер PnB Rock (Раким Аллен) был смертельно ранен в ресторане Roscoe’s Chicken and Waffles в Лос-Анджелесе (США). Об этом пишет издание Los Angeles Times.

Полиция (сс) Raymond Wambsgans

По данным сотрудников полиции, нападавший «размахивал пистолетом» внутри заведения и угрожал жертве. Целью грабителя были ювелирные украшения артиста. «Он выстрелил в жертву и выбежал через боковую дверь к автомобилю, а затем скрылся с парковки», — сказали в полиции. Рэпера доставили в больницу, где он позже скончался от полученных ранений.

Напомним, PnB Rock получил известность после выхода хита Selfish в 2016 году. За всё время он успел выпустить два студийных альбома и записать совместные песни с Young Thug, Lil Baby, XXXTentacion, Эдом Шираном и другими.

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