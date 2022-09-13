Вашингтон, , 09:57 — REGNUM Свою озабоченность по поводу внутреннего производства алюминия высокой чистоты в США и зависимости страны от закупок этого материала за рубежом выразили несколько членов американского Конгресса в своём письме к исполняющей обязанности помощника министра обороны по вопросам промышленной политики Деборе Розенблюм. Текст послания 13 сентября приводит телеканал RT.

Алюминий (сс) homw

«Мы обращаемся, чтобы выразить обеспокоенность касательно внутренних возможностей производства алюминия высокой чистоты и обратить внимание на последние события, которые могут ещё больше усилить зависимость США в плане его поставок от иностранных источников, включая Россию», — говорится в письме.

Также члены Конгресса США уточнили, что алюминий высокой чистоты применятся при создании американских истребителей пятого поколения F-35, а также для производства усовершенствованной брони в рамках программы разработки лёгкого тактического транспортного средства общего назначения и для других оборонных и космических платформ.

Кроме того, конгрессмены отметили, что из-за того, что в стране производится недостаточное количество этого материала и производители из США вынуждены покупать его за рубежом по завышенной стоимости. В то же время члены Конгресса подчеркнули, что считают недопустимым рост зависимости страны от России в поставках этого металла.

Помимо того, парламентарии США напомнили, что единственное в стране металлургическое предприятие по производству алюминия высокой чистоты ранее из-за высоких цен на электроэнергию вынужденно было приостановить свою работу и, как ожидается, оно будет закрыто через год.

На фоне всего этого авторы послания потребовали сообщить Конгрессу США об усилиях американского минобороны по обеспечению внутренних и союзных источников этого металла.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на сегодняшний стратегические нефтяные запасы Соединённых Штатов снизились до 434,1 млн баррелей и это минимальный показатель с 1984 года.